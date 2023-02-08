Luiz Fernando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Fernando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luiz Fernando kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luiz Fernando ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luiz Fernando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Fernando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiz Fernando

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Fernando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Fernando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Fernando 11 Temmuz 1999 tarihinde Florianópolis şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Fernando Ferreira de Souza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Fernando Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Luiz Fernando, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 29 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Luiz Fernando'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luiz Fernandoboyu ve yaşı kaç

Luiz Fernando Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luiz Fernando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Luiz Fernando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Fernando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2017 yılında Tombense

1 Temmuz 2018 yılında Fiorentina U19

1 Temmuz 2018 yılında Fiorentina

19 Şubat 2019 yılında Athletico U20

31 Aralık 2020 yılında Tombense

18 Mart 2021 yılında América-MG

31 Aralık 2021 yılında Tombense

19 Ocak 2022 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2022 yılında Tombense

Luiz Fernando kimdir

Luiz Fernando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Fernando şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luiz Fernando nereli

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