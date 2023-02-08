Kleiton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kleiton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kleiton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kleiton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kleiton 23 Nisan 1999 tarihinde Ipatinga şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kleiton Pego Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kleiton Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trust Football yapmaktadır. Kleiton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kleiton'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kleiton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kleiton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kleiton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kleiton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Athletico U20

1 Ocak 2020 yılında Athletico-PR B

20 Temmuz 2020 yılında Santa Cruz

31 Ocak 2021 yılında Athletico-PR B

19 Ocak 2022 yılında Tombense

31 Aralık 2023 yılında Athletico-PR B

Kleiton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kleiton şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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