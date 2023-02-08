Felipe Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Garcia 10 Ocak 1988 tarihinde São Vicente şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Felipe Garcia dos Prazeres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Garcia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 16 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Felipe Garcia'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Felipe Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Santos FC

1 Ocak 2009 yılında Paraná

1 Şubat 2009 yılında Santos FC

1 Mart 2009 yılında Portuguesa-SP

1 Mayıs 2009 yılında Santos FC

1 Haziran 2011 yılında Avaí FC

1 Aralık 2011 yılında Santos FC

1 Ocak 2012 yılında Náutico

1 Ekim 2013 yılında Fluminense

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

6 Mayıs 2015 yılında Portuguesa

2 Ekim 2015 yılında Kulüpsüz

17 Aralık 2015 yılında ASEEV

21 Ocak 2016 yılında Anápolis

10 Mayıs 2016 yılında ASEEV

5 Temmuz 2016 yılında Atlético-GO

30 Kasım 2016 yılında ASEEV

1 Ocak 2017 yılında Atlético-GO

29 Ağu 2017 yılında Moreirense

18 Temmuz 2018 yılında CSA

16 Ocak 2019 yılında Tombense

4 Ekim 2019 yılında Sport Recife

2 Ocak 2020 yılında Tombense

Felipe Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Garcia şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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