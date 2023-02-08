Kevin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin 7 Eylül 1997 tarihinde Teresina şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Peterson dos Santos Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Kevin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına - tarihinde katılmıştır. Kevin'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kevinpeeterson/

Kevin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mayıs 2017 yılında Guarani

31 Aralık 2018 yılında Tombense

2 Ocak 2019 yılında Goiás EC

31 Aralık 2019 yılında Tombense

16 Ocak 2020 yılında Grêmio B

31 Mayıs 2020 yılında Tombense

3 Ağu 2020 yılında Botafogo

8 Haziran 2021 yılında Tombense

9 Haziran 2021 yılında Ponte Preta

1 Nisan 2022 yılında Tombense

6 Nisan 2022 yılında Avaí FC

31 Aralık 2022 yılında Tombense

Kevin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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