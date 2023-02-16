Wellington Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wellington Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wellington Alves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wellington Alves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wellington Alves 13 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wellington Silvano Alves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wellington Alves Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wellington Alves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wellington Alves'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 15 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Wellington Alves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wellington Alves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Wellington Alves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wellington Alves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Wellington Alves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wellington Alves şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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