Bruno Cortez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Cortez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Cortez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Cortez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Cortez 11 Mart 1987 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Cortêz Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Cortez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Success yapmaktadır. Bruno Cortez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Cortez'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Cortez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cortez6oficial/

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Bruno Cortez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Cortez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Cortez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Cortez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2009 yılında Quissamã-RJ

3 Ocak 2011 yılında Nova Iguaçu

4 Nisan 2011 yılında Botafogo

31 Aralık 2011 yılında Nova Iguaçu

2 Ocak 2012 yılında São Paulo

12 Temmuz 2013 yılında Benfica

31 Aralık 2013 yılında São Paulo

1 Nisan 2014 yılında Criciúma EC

20 Kasım 2014 yılında São Paulo

20 Ocak 2015 yılında Albirex Niigata

31 Aralık 2016 yılında São Paulo

30 Ocak 2017 yılında Grêmio

4 Şubat 2022 yılında Avaí FC

5 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Bruno Cortez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Cortez şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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