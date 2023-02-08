Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel 6 Ocak 1990 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Santana Pinto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Gabriel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2013 yılında Flamengo

15 Ocak 2018 yılında Sport Recife

31 Aralık 2018 yılında Flamengo

1 Şubat 2019 yılında Kashiwa Reysol

1 Ocak 2020 yılında Flamengo

13 Ocak 2020 yılında Coritiba FC

25 Kasım 2020 yılında CSA

1 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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