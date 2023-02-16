Luan Madson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Madson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luan Madson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luan Madson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luan Madson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Madson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Madson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Madson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan Madson 11 Ağu 1990 tarihinde São Miguel dos Campos şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luan Madson Gedeão de Paiva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Madson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Futebol yapmaktadır. Luan Madson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luan Madson'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Luan Madsonboyu ve yaşı kaç

Luan Madson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luan Madson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luan Madson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan Madson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında Comercial-SP

30 Haziran 2011 yılında Sorocaba (SP)

1 Temmuz 2011 yılında FC Basel

1 Ağu 2011 yılında Sorocaba (SP)

7 Mayıs 2012 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2012 yılında Sorocaba (SP)

7 Ocak 2013 yılında Atlético-MG

4 Ocak 2020 yılında V-V. Nagasaki

18 Şubat 2022 yılında Goiás EC

13 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Luan Madson kimdir

Luan Madson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan Madson şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Luan Madson nereli

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