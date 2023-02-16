Cesar Augusto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Augusto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Augusto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Augusto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Augusto 16 Şubat 1995 tarihinde Uberaba şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da César Augusto Soares dos Reis Ribela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Augusto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cesar Augusto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cesar Augusto'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cesar Augusto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Augusto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Augusto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Augusto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2018 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2019 yılında Londrina-PR

6 Ocak 2020 yılında Coritiba FC

16 Mart 2020 yılında Londrina-PR

17 Mart 2020 yılında EC Vitória

31 Ocak 2021 yılında Londrina-PR

19 Ocak 2022 yılında Juventude

1 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Cesar Augusto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Augusto şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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