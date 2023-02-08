Silvinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Silvinho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Silvinho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Silvinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Silvinho

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silvinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silvinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silvinho 1 Temmuz 1990 tarihinde Guajará Mirim şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Silvio José Cardoso Reis Júnior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silvinho Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Silvinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Silvinho'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Silvinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/silvinhojj/

Silvinhoboyu ve yaşı kaç

Silvinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Silvinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Silvinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silvinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Corinthians B

1 Mart 2009 yılında Monte Azul-SP

1 Haziran 2009 yılında Corinthians B

1 Ocak 2010 yılında Monte Azul-SP

1 Mayıs 2010 yılında Bragantino

1 Ocak 2011 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2011 yılında Marília

1 Ocak 2012 yılında LASK

1 Ocak 2013 yılında Penapolense-SP

1 Nisan 2013 yılında São Paulo

21 Ocak 2014 yılında Penapolense-SP

22 Ocak 2014 yılında Ponte Preta

30 Aralık 2014 yılında Penapolense-SP

6 Nisan 2015 yılında Criciúma EC

7 Temmuz 2015 yılında Penapolense-SP

8 Temmuz 2015 yılında Joinville-SC

31 Aralık 2015 yılında Penapolense-SP

27 Ocak 2016 yılında Chapecoense

24 Temmuz 2016 yılında Penapolense-SP

25 Temmuz 2016 yılında Seongnam FC

31 Aralık 2016 yılında Penapolense-SP

2 Ocak 2017 yılında Criciúma EC

30 Kasım 2017 yılında Penapolense-SP

1 Ocak 2018 yılında Ponte Preta

22 Mart 2018 yılında Penapolense-SP

23 Mart 2018 yılında Paraná

31 Aralık 2018 yılında Penapolense-SP

7 Ocak 2019 yılında Albirex Niigata

5 Mart 2021 yılında CSA

21 Temmuz 2021 yılında Criciúma EC

14 Ocak 2022 yılında São Bernardo-SP

6 Nisan 2022 yılında Operário-PR

3 Ağu 2022 yılında Mirassol-SP

Silvinho kimdir

Silvinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silvinho şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Silvinho nereli

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