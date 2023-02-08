Luiz Otavio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Otavio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Otavio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Otavio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Otavio 9 Ekim 1992 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Otávio da Silva Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Otavio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLB SPORTS yapmaktadır. Luiz Otavio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luiz Otavio'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Luiz Otavio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luiz Otavio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luiz Otavio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Otavio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Bonsucesso FC

1 Ocak 2015 yılında Luverdense

6 Ocak 2017 yılında Chapecoense

31 Aralık 2017 yılında Luverdense

5 Ocak 2018 yılında Chapecoense

16 Nisan 2019 yılında Botafogo-SP

31 Aralık 2019 yılında Chapecoense

15 Ocak 2020 yılında Mirassol-SP

30 Nisan 2020 yılında Chapecoense

26 Mart 2021 yılında EC Bahia

1 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Luiz Otavio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Otavio şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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