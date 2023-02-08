Negueba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Negueba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Negueba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Negueba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Negueba 3 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Henrique Soares Firmino şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Negueba Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Negueba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 15 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Negueba'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 9 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Negueba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/negueba/

Negueba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Negueba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Negueba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Negueba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ekim 2019 yılında EC Vitória

21 Ağu 2020 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2020 yılında Globo FC

31 Aralık 2020 yılında EC Vitória

1 Temmuz 2021 yılında ABC FC

1 Eylül 2021 yılında Globo FC

15 Aralık 2021 yılında Mirassol-SP

Negueba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Negueba şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.