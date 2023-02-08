Fernandinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernandinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernandinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernandinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernandinho 19 Temmuz 1997 tarihinde São Luís şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando José Marques Maciel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernandinho Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Fernandinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernandinho'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernandinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernandinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernandinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernandinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2017 yılında Noroeste-SP

4 Mayıs 2017 yılında Ponte Preta

9 Ekim 2017 yılında Noroeste-SP

16 Ekim 2017 yılında Inter B

19 Mart 2018 yılında Noroeste-SP

25 Mayıs 2018 yılında EC Bahia

16 Aralık 2019 yılında Joinville-SC

26 Mayıs 2020 yılında EC Bahia B

19 Haziran 2020 yılında Chapecoense U20

17 Şubat 2021 yılında EC Bahia B

18 Şubat 2021 yılında Chapecoense

27 Ağu 2021 yılında FC Juárez

24 Ocak 2022 yılında Brusque-SC

19 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Fernandinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernandinho şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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