Danielzinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danielzinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danielzinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danielzinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danielzinho 4 Kasım 1994 tarihinde Andradina şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel de Oliveira Sertanejo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danielzinho Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H SOCCER yapmaktadır. Danielzinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danielzinho'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Danielzinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Danielzinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danielzinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danielzinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2015 yılında Coimbra-MG

20 Ocak 2015 yılında Boa Esporte

1 Temmuz 2015 yılında Coimbra-MG

10 Temmuz 2015 yılında Paraná

30 Kasım 2015 yılında Coimbra-MG

20 Ocak 2016 yılında Ferroviária

9 Mayıs 2016 yılında Coimbra-MG

24 Mayıs 2016 yılında Oeste FC-SP

30 Kasım 2016 yılında Coimbra-MG

1 Ocak 2017 yılında GO Audax

4 Aralık 2017 yılında Linense-SP

7 Nisan 2018 yılında Sampaio Corrêa

13 Aralık 2018 yılında Novorizontino

1 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Danielzinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danielzinho şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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