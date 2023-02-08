Darley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darley 15 Aralık 1989 tarihinde Pedro Leopoldo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Darley Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darley Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H SOCCER yapmaktadır. Darley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 20 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Darley'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Darley Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Darley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Feyenoord U21

1 Ağu 2012 yılında Náutico

1 Ocak 2013 yılında Criciúma EC

27 Şubat 2014 yılında América-MG

10 Haziran 2014 yılında Tombense

15 Ağu 2018 yılında Boa Esporte

30 Kasım 2018 yılında Tombense

7 Ocak 2019 yılında Botafogo-SP

23 Aralık 2019 yılında Tombense

9 Ocak 2020 yılında Botafogo-SP

24 Şubat 2021 yılında CSA

20 Aralık 2021 yılında Mirassol-SP

Darley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darley şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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