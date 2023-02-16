Yuri Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuri Lima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuri Lima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuri Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Lima 5 Ağu 1994 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Yuri Oliveira Lima şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Lima Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Yuri Lima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuri Lima'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuri Lima Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yurilima94/

Yuri Limaboyu ve yaşı kaç

Yuri Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuri Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Haziran 2016 yılında Santos FC

31 Aralık 2017 yılında GO Audax

1 Ocak 2018 yılında Santos FC

8 Mayıs 2019 yılında Fluminense

31 Aralık 2019 yılında Santos FC

9 Ocak 2020 yılında Fluminense

28 Mayıs 2021 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2021 yılında Fluminense

21 Mart 2022 yılında Juventude

2 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Yuri Lima kimdir

Yuri Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Lima şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Yuri Lima nereli

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