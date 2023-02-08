Junlong Xiao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junlong Xiao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junlong Xiao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junlong Xiao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junlong Xiao 3 Kasım 2000 tarihinde Tianjin şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Çin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 肖俊龙 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junlong Xiao Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junlong Xiao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 18 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Junlong Xiao'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Junlong Xiao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Junlong Xiao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Junlong Xiao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junlong Xiao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2016 yılında BJ Guoan Youth

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

26 Ağu 2021 yılında Santos B

20 Mayıs 2022 yılında Fortaleza EC B

18 Kasım 2022 yılında Mirassol-SP

Junlong Xiao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junlong Xiao şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Beijing Guoan Football Club (China) (2016-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.