Guilherme Biro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guilherme Biro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guilherme Biro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guilherme Biro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guilherme Biro 1 Mayıs 2000 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme da Trindade Dubas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guilherme Biro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toninello FC yapmaktadır. Guilherme Biro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guilherme Biro'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Guilherme Biro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guilherme Biro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guilherme Biro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guilherme Biro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2020 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Guilherme Biro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guilherme Biro şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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