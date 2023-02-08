Camilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo 9 Mart 1986 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Camilo Farias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Camilo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Camilo'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Camilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Camilo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Camilo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında RS Futebol

1 Ağu 2006 yılında Marília

1 Mayıs 2008 yılında Cruzeiro

1 Mayıs 2009 yılında Barueri-SP

30 Haziran 2009 yılında Cruzeiro

1 Ağu 2009 yılında Santo André

1 Aralık 2009 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2010 yılında Ceará SC

1 Aralık 2010 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2011 yılında América-MG

1 Ağu 2011 yılında Cruzeiro

1 Eylül 2011 yılında NC Bayi Hengyuan

1 Aralık 2011 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2012 yılında Botafogo-SP

1 Mayıs 2012 yılında Cruzeiro

1 Ağu 2012 yılında Avaí FC

1 Ocak 2013 yılında Mirassol-SP

28 Mayıs 2013 yılında Sport Recife

6 Ocak 2014 yılında Botafogo-SP

15 Nisan 2014 yılında Chapecoense

1 Ocak 2016 yılında Al-Shabab

1 Haziran 2016 yılında Botafogo

19 Temmuz 2017 yılında Internacional

29 Mayıs 2019 yılında Chapecoense

20 Ocak 2020 yılında Mirassol-SP

7 Mayıs 2020 yılında Ponte Preta

3 Ocak 2022 yılında Mirassol-SP

Camilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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