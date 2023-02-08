Camilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Camilo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Camilo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Camilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Camilo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo 9 Mart 1986 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Camilo Farias şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Camilo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Camilo'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Camiloboyu ve yaşı kaç

Camilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Camilo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Camilo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında RS Futebol

1 Ağu 2006 yılında Marília

1 Mayıs 2008 yılında Cruzeiro

1 Mayıs 2009 yılında Barueri-SP

30 Haziran 2009 yılında Cruzeiro

1 Ağu 2009 yılında Santo André

1 Aralık 2009 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2010 yılında Ceará SC

1 Aralık 2010 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2011 yılında América-MG

1 Ağu 2011 yılında Cruzeiro

1 Eylül 2011 yılında NC Bayi Hengyuan

1 Aralık 2011 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2012 yılında Botafogo-SP

1 Mayıs 2012 yılında Cruzeiro

1 Ağu 2012 yılında Avaí FC

1 Ocak 2013 yılında Mirassol-SP

28 Mayıs 2013 yılında Sport Recife

6 Ocak 2014 yılında Botafogo-SP

15 Nisan 2014 yılında Chapecoense

1 Ocak 2016 yılında Al-Shabab

1 Haziran 2016 yılında Botafogo

19 Temmuz 2017 yılında Internacional

29 Mayıs 2019 yılında Chapecoense

20 Ocak 2020 yılında Mirassol-SP

7 Mayıs 2020 yılında Ponte Preta

3 Ocak 2022 yılında Mirassol-SP

Camilo kimdir

Camilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Camilo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Lohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fernando Viana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Viana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fernando Viana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Viana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joao Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joao Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!