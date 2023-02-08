Renie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Renie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Renie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Renie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Renie

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renie 10 Nisan 1989 tarihinde Feira de Santana şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Reniê Almeida da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Renie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renie'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Renieboyu ve yaşı kaç

Renie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Renie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Renie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Botafogo-SP

1 Mayıs 2012 yılında EC Vitória

1 Haziran 2012 yılında Atlético-GO

1 Aralık 2012 yılında EC Vitória

1 Ocak 2014 yılında Comercial-SP

1 Mayıs 2014 yılında Fortaleza

1 Ocak 2015 yılında Volta Redonda

8 Mayıs 2015 yılında Guarani

25 Ocak 2016 yılında Mirassol-SP

4 Temmuz 2016 yılında Vila Nova FC

30 Kasım 2016 yılında Mirassol-SP

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2019 yılında Guarani EC

26 Nisan 2019 yılında Tombense

23 Ağu 2019 yılında Mirassol-SP

10 Ağu 2020 yılında Operário-PR

31 Ocak 2021 yılında Mirassol-SP

26 Mayıs 2021 yılında Operário-PR

1 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Renie kimdir

Renie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renie şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Renie nereli

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