Lucas Ramon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ramon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Ramon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Ramon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Ramon 7 Mart 1994 tarihinde Montes Claros şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Ramon Batista Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Ramon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini L16 AGENCIAMENTO yapmaktadır. Lucas Ramon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Ramon'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Ramon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Ramon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Ramon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Ramon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Haziran 2015 yılında Grêmio

31 Aralık 2015 yılında Londrina-PR

1 Ocak 2016 yılında Santa Cruz

4 Temmuz 2016 yılında Londrina-PR

1 Ocak 2019 yılında Novorizontino

12 Nisan 2019 yılında Londrina-PR

22 Nisan 2019 yılında Red Bull

3 Mayıs 2019 yılında Bragantino

30 Kasım 2019 yılında Red Bull

13 Ocak 2020 yılında Coritiba FC

6 Ağu 2020 yılında Red Bull

7 Ağu 2020 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2021 yılında Red Bull

19 Ocak 2022 yılında Novorizontino

6 Nisan 2022 yılında Red Bull

11 Nisan 2022 yılında Guarani

31 Aralık 2022 yılında Red Bull

3 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Lucas Ramon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Ramon şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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