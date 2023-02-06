Alex Muralha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Muralha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Muralha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Muralha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Muralha 10 Kasım 1989 tarihinde Três Corações şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alex Roberto Santana Rafael şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Muralha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKI&DESIDERIO yapmaktadır. Alex Muralha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 27 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Muralha'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Muralha Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Muralha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alex Muralha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Muralha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Votoraty-SP

1 Ocak 2011 yılında Comercial-SP

1 Temmuz 2012 yılında Oeste FC-SP

1 Ocak 2013 yılında Comercial-SP

8 Temmuz 2013 yılında Shonan Bellmare

31 Aralık 2013 yılında Comercial-SP

1 Ocak 2014 yılında Mirassol-SP

15 Nisan 2014 yılında Figueirense FC

1 Ocak 2016 yılında Flamengo

2 Şubat 2018 yılında Albirex Niigata

31 Aralık 2018 yılında Flamengo

3 Mart 2019 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2020 yılında Flamengo

8 Ocak 2021 yılında Coritiba FC

23 Şubat 2021 yılında Mirassol-SP

27 Mayıs 2021 yılında Coritiba FC

Alex Muralha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Muralha şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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