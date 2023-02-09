Allan Dias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Dias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Allan Dias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Allan Dias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Allan Dias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Dias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Allan Dias

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan Dias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allan Dias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allan Dias 19 Ekim 1988 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Allan Monteiro Dias şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allan Dias Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Allan Dias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Allan Dias'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Allan Diasboyu ve yaşı kaç

Allan Dias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Allan Dias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Allan Dias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allan Dias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Toledo EC

30 Kasım 2008 yılında São Paulo

1 Ocak 2009 yılında Volta Redonda

31 Mart 2009 yılında São Paulo

1 Temmuz 2009 yılında Ituano

30 Kasım 2009 yılında São Paulo

1 Ocak 2010 yılında Guaratinguetá

1 Eylül 2010 yılında Santo André

1 Mayıs 2011 yılında São Caetano

4 Haziran 2012 yılında Guaratinguetá

1 Mart 2013 yılında Red Bull

31 Mayıs 2013 yılında São Caetano

30 Kasım 2013 yılında São Caetano

6 Ocak 2014 yılında Resende-RJ

10 Ocak 2014 yılında Red Bull

30 Nisan 2014 yılında Portuguesa

12 Kasım 2014 yılında Red Bull

12 Haziran 2015 yılında Guarani

16 Ekim 2015 yılında Kulüpsüz

14 Aralık 2015 yılında Botafogo-SP

17 Mayıs 2016 yılında Remo

2 Ocak 2017 yılında UR Trabalhadore

22 Haziran 2017 yılında Tombense

25 Ekim 2017 yılında Botafogo

5 Eylül 2018 yılında Joinville-SC

10 Aralık 2018 yılında Santa Cruz

11 Kasım 2019 yılında Coimbra-MG

11 Ağu 2020 yılında São Bernardo-SP

11 Şubat 2021 yılında São Bento (SP)

27 Mayıs 2021 yılında Manaus FC

2 Eylül 2021 yılında ABC FC

Allan Dias kimdir

Allan Dias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allan Dias şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Allan Dias nereli

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