Jhonnathan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonnathan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonnathan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonnathan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonnathan 4 Mart 2001 tarihinde Foz do Iguaçu şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jhonnathan Espedito Coco Wagner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonnathan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jhonnathan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhonnathan'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhonnathan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jhonnathan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhonnathan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonnathan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Haziran 2022 yılında Brasil-RS

8 Ağu 2022 yılında Santos B

10 Ocak 2023 yılında ABC FC

30 Kasım 2023 yılında Santos B

Jhonnathan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonnathan şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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