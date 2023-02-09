Fabio Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Costa 22 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fábio de Lima Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Costa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabio Costa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fabio Costa'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabio Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabio Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fabio Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2020 yılında AD Perilima

4 Haziran 2021 yılında Campinense-PB

30 Kasım 2021 yılında AD Perilima

11 Ocak 2022 yılında ABC FC

Fabio Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Costa şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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