Renan Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renan Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renan Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renan Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renan Souza 7 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Renan Zuim Dantas de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renan Souza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Renan Souza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renan Souza'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renan Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Renan Souza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Renan Souza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renan Souza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Portuguesa B

1 Ocak 2022 yılında Comercial-MS

21 Mart 2022 yılında Ferroviário-CE

26 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2023 yılında ABC FC

Renan Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renan Souza şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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