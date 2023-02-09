Afonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Afonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Afonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Afonso 1 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stephannyo Afonso Lopes de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Afonso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Afonso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Afonso'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Afonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Afonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Afonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Afonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Kasım 2017 yılında Ferroviário-CE

2 Aralık 2019 yılında FC Cascavel

7 Ocak 2022 yılında Oeste FC-SP

3 Ağu 2022 yılında ABC FC

Afonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Afonso şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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