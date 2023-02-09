Marquinhos Carioca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marquinhos Carioca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marquinhos Carioca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marquinhos Carioca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marquinhos Carioca 13 Aralık 1999 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcus Vinícius da Silva Freire şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marquinhos Carioca Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Guti Football yapmaktadır. Marquinhos Carioca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marquinhos Carioca'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi 11 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Marquinhos Carioca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marquinhos Carioca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Marquinhos Carioca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marquinhos Carioca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mayıs 2022 yılında Afogados FC

31 Ağu 2022 yılında Ferroviário-CE

9 Eylül 2022 yılında Vera Cruz-PE

9 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında ABC FC

Marquinhos Carioca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marquinhos Carioca şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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