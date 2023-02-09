Matheus Anjos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Anjos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Anjos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Anjos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Anjos 21 Aralık 1998 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Aleksander dos Anjos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Anjos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Anjos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Anjos'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheus Anjos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Anjos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matheus Anjos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Anjos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2018 yılında Guarani

5 Aralık 2018 yılında Athletico-PR B

23 Nisan 2019 yılında Paraná

30 Kasım 2019 yılında Athletico-PR B

27 Şubat 2020 yılında Botafogo-SP

7 Şubat 2021 yılında Athletico-PR B

14 Eylül 2021 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2021 yılında Athletico-PR B

19 Ocak 2022 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2023 yılında ABC FC

Matheus Anjos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Anjos şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.