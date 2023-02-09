Marcio Azevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcio Azevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcio Azevedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcio Azevedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcio Azevedo 5 Şubat 1986 tarihinde Guarabira şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Márcio Gonzaga de Azevedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcio Azevedo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sandro Becker yapmaktadır. Marcio Azevedo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 7 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Marcio Azevedo'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcio Azevedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcioazevedo/

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Marcio Azevedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcio Azevedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcio Azevedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcio Azevedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Juventude

1 Eylül 2007 yılında Fortaleza

1 Mayıs 2008 yılında Juventude

1 Haziran 2008 yılında Atlético-PR

1 Ocak 2011 yılında Botafogo

27 Şubat 2013 yılında Metalist

17 Ağu 2014 yılında Shakhtar D.

11 Ocak 2018 yılında PAOK

30 Haziran 2018 yılında Shakhtar D.

24 Temmuz 2018 yılında Athletico-PR

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

7 Aralık 2022 yılında ABC FC

Marcio Azevedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcio Azevedo şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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