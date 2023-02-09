Richardson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richardson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richardson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richardson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richardson 21 Mayıs 1992 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Richardson Jussier Medeiros Cabral şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richardson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Richardson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Richardson'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richardson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Richardson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Richardson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richardson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2019 yılında Campinense-PB

26 Haziran 2019 yılında ABC FC

12 Ocak 2021 yılında Ferroviário-CE

3 Ocak 2022 yılında ABC FC

Richardson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richardson şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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