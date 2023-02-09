Jailson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jailson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jailson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jailson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jailson 9 Ekim 1992 tarihinde Palmares şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Edjailson Nascimento da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jailson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordeste Agenciamento yapmaktadır. Jailson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jailson'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jailson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jailson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jailson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jailson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Kasım 2017 yılında Moto Club MA

19 Nisan 2018 yılında Fluminense-BA

14 Haziran 2018 yılında Santa Cruz

29 Ekim 2018 yılında Cuiabá-MT

4 Temmuz 2019 yılında Santa Cruz

27 Eylül 2019 yılında Cuiabá-MT

9 Aralık 2019 yılında ABC FC

6 Ekim 2020 yılında Al-Tai

7 Şubat 2021 yılında Najran SC

6 Ağu 2021 yılında Santa Cruz

23 Eylül 2021 yılında Náutico

19 Ocak 2022 yılında Brusque-SC

1 Ocak 2023 yılında ABC FC

Jailson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jailson şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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