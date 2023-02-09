Daniel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel 13 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel de Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unione yapmaktadır. Daniel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Daniel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bragantino

1 Aralık 2017 yılında Palmeiras U20

1 Ocak 2018 yılında Votuporanguense

18 Ocak 2019 yılında Rio Claro FC

22 Nisan 2019 yılında Palmeiras U20

2 Mayıs 2019 yılında Ferroviária

31 Aralık 2019 yılında Palmeiras U20

3 Ocak 2020 yılında AA Caldense

21 Temmuz 2020 yılında Boa Esporte

10 Eylül 2020 yılında Mirassol-SP

4 Ekim 2021 yılında Votuporanguense

9 Kasım 2021 yılında Mirassol-SP

1 Ocak 2023 yılında ABC FC

Daniel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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