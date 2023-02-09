Alemao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alemao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alemao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alemao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alemao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alemao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alemao

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alemao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alemao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alemao 20 Mayıs 1990 tarihinde Taboão da Serra şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jucimar José Teixeira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alemao Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alemao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 6 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Alemao'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alemaoboyu ve yaşı kaç

Alemao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alemao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Alemao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alemao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Aralık 2014 yılında Independente-SP

10 Mayıs 2015 yılında Bragantino

16 Eylül 2016 yılında Botafogo

31 Aralık 2016 yılında Bragantino

17 Ocak 2017 yılında Internacional

5 Ocak 2018 yılında Paraná

19 Temmuz 2018 yılında Internacional

20 Temmuz 2018 yılında Paraná

21 Temmuz 2018 yılında Pohang Steelers

31 Aralık 2018 yılında Paraná

22 Ocak 2019 yılında Figueirense FC

10 Eylül 2019 yılında Londrina-PR

31 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2020 yılında EC Água Santa

14 Ocak 2021 yılında Portuguesa

28 Mayıs 2021 yılında Criciúma EC

13 Aralık 2021 yılında EC Vitória

6 Aralık 2022 yılında ABC FC

Alemao kimdir

Alemao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alemao şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Alemao nereli

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