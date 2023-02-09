Walfrido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walfrido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Walfrido kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Walfrido ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Walfrido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walfrido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Walfrido

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walfrido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walfrido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walfrido 22 Ağu 1994 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Walfrido Lourenço Alves de Araújo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walfrido Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walfrido, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 10 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Walfrido'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walfridoboyu ve yaşı kaç

Walfrido Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Walfrido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Walfrido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walfrido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mayıs 2014 yılında Coimbra-MG

21 Mayıs 2014 yılında Fortaleza

20 Kasım 2014 yılında Coimbra-MG

21 Kasım 2014 yılında Ituano

30 Nisan 2015 yılında Coimbra-MG

7 Mayıs 2015 yılında Criciúma EC

30 Kasım 2015 yılında Coimbra-MG

22 Ocak 2016 yılında Sampaio Corrêa

25 Mayıs 2016 yılında Coimbra-MG

1 Haziran 2016 yılında CSA

2 Eylül 2016 yılında Coimbra-MG

1 Ocak 2017 yılında Botafogo-SP

31 Aralık 2017 yılında Coimbra-MG

8 Haziran 2018 yılında Bragantino

3 Ocak 2019 yılında Piracicaba

17 Ocak 2020 yılında Anápolis

21 Şubat 2020 yılında Piracicaba

23 Ekim 2020 yılında Portuguesa

5 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2022 yılında Oeste FC-SP

10 Mayıs 2022 yılında ABC FC

Walfrido kimdir

Walfrido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walfrido şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fortaleza Esporte Clube (2012-2013)

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Walfrido nereli

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