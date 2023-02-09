Daniel Vancan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Vancan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Vancan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Vancan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Vancan 25 Ekim 1996 tarihinde São Jorge do Ivaí şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Vançan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Vancan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Vancan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Vancan'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Vancan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dvancan96

http://www.facebook.com/Dvancan96/

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Daniel Vancan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Vancan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Vancan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Vancan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Desportivo U20

4 Temmuz 2016 yılında Gil Vicente

1 Temmuz 2017 yılında Ferroviária

12 Nisan 2018 yılında Botafogo-SP

17 Eylül 2018 yılında Ferroviária

9 Ocak 2019 yılında Mirassol-SP

7 Şubat 2019 yılında São Bernardo-SP

15 Nisan 2019 yılında Mirassol-SP

16 Nisan 2019 yılında Remo

30 Ağu 2019 yılında Mirassol-SP

25 Kasım 2019 yılında Internacional

6 Ağu 2020 yılında Mirassol-SP

13 Ekim 2020 yılında Internacional

6 Aralık 2021 yılında Oeste FC-SP

18 Nisan 2022 yılında Internacional

20 Nisan 2022 yılında Oeste FC-SP

8 Temmuz 2022 yılında ABC FC

Daniel Vancan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Vancan şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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