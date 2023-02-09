Wellington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wellington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wellington adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wellington Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wellington 21 Nisan 1990 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wellington de Lima Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wellington Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wellington, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wellington'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wellington Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wellington isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wellington Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wellington futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında ABC FC

1 Mayıs 2012 yılında Duque de Caxias

30 Haziran 2012 yılında ABC FC

1 Temmuz 2012 yılında Marítimo

1 Temmuz 2016 yılında NorthEast Utd.

31 Aralık 2016 yılında Marítimo

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

21 Kasım 2017 yılında Globo FC

10 Ocak 2022 yılında Petro Luanda

14 Ocak 2023 yılında ABC FC

Wellington Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wellington şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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