Jean Patrick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Patrick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Patrick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Patrick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Patrick 25 Haziran 1992 tarihinde São Miguel do Iguaçu şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jean Patrick Reis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Patrick Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Paulo Roberto Costa yapmaktadır. Jean Patrick, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 3 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Jean Patrick'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Patrick Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Patrick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Patrick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Patrick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2013 yılında Rio Verde-GO

16 Ocak 2014 yılında Rondonópolis

31 Mart 2014 yılında Luverdense

31 Aralık 2014 yılında Rondonópolis

1 Ocak 2015 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2015 yılında Rondonópolis

11 Şubat 2016 yılında Rio Claro FC

6 Mayıs 2016 yılında Luverdense

30 Kasım 2016 yılında Rio Claro FC

7 Ocak 2017 yılında Albirex Niigata

16 Haziran 2017 yılında Rio Claro FC

17 Haziran 2017 yılında Ponte Preta

5 Aralık 2017 yılında Rio Claro FC

10 Ocak 2018 yılında Novorizontino

12 Mart 2018 yılında Rio Claro FC

13 Mart 2018 yılında Fortaleza

4 Aralık 2018 yılında Rio Claro FC

3 Ocak 2019 yılında Novorizontino

12 Nisan 2019 yılında Cuiabá-MT

1 Ocak 2020 yılında Sport Recife

31 Ağu 2020 yılında Cuiabá-MT

3 Mayıs 2021 yılında CRB

18 Mayıs 2022 yılında Remo

31 Aralık 2022 yılında CRB

Jean Patrick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Patrick şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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