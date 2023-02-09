Raphael Luz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Luz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raphael Luz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raphael Luz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Raphael Luz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Luz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raphael Luz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Luz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Luz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Luz 18 Temmuz 1989 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raphael Luz Pessoa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Luz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raphael Luz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 8 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Raphael Luz'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raphael Luzboyu ve yaşı kaç

Raphael Luz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raphael Luz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Raphael Luz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Luz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında São Paulo

1 Temmuz 2008 yılında Alagoinhas-BA

1 Eylül 2008 yılında São Paulo

1 Ekim 2008 yılında Goiás EC

1 Mart 2009 yılında São Paulo

1 Nisan 2009 yılında Cruzeiro

1 Haziran 2009 yılında Uberlândia EC

1 Aralık 2009 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2010 yılında EC Bahia

1 Mayıs 2010 yılında Cruzeiro

1 Mayıs 2010 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2010 yılında Inhumas-GO

1 Eylül 2010 yılında Atlético-GO

1 Ocak 2011 yılında Novo Hamburgo

1 Mayıs 2011 yılında Goiânia EC

1 Ocak 2012 yılında Aparecidense-GO

1 Temmuz 2012 yılında AA Anapolina

1 Ocak 2013 yılında Aparecidense-GO

1 Ocak 2014 yılında Goiás EC

1 Temmuz 2014 yılında AA Anapolina

7 Ocak 2015 yılında Cuiabá-MT

14 Eylül 2015 yılında Atlético-GO

4 Ocak 2016 yılında Paysandu SC

11 Ağu 2016 yılında Botafogo

1 Mayıs 2017 yılında Oeste FC-SP

17 Aralık 2018 yılında Nacional (SP)

8 Ocak 2019 yılında São Bernardo-SP

18 Nisan 2019 yılında Ferroviária

25 Temmuz 2019 yılında Boa Esporte

29 Ağu 2019 yılında Ferroviária

30 Ağu 2019 yılında EC Água Santa

14 Ocak 2020 yılında Aparecidense-GO

7 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2020 yılında Boa Esporte

23 Ekim 2020 yılında Portuguesa

18 Ekim 2021 yılında Inhumas-GO

7 Ocak 2022 yılında Oeste FC-SP

20 Nisan 2022 yılında Floresta-CE

18 Ağu 2022 yılında Oeste FC-SP

9 Eylül 2022 yılında Inhumas-GO

8 Aralık 2022 yılında ABC FC

Raphael Luz kimdir

Raphael Luz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Luz şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Itauçu E.C

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Raphael Luz nereli

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