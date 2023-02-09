Matheus Refundini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Refundini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Refundini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Refundini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Refundini 7 Ağu 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus De Oliveira Refundini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Refundini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Refundini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Refundini'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheus Refundini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Refundini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Matheus Refundini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Refundini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2022 yılında Sertãozinho

13 Mayıs 2022 yılında UR Trabalhadore

1 Eylül 2022 yılında Bilinmiyor

10 Ocak 2023 yılında ABC FC

Matheus Refundini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Refundini şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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