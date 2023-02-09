Gustavo Hebling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Hebling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Hebling adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Hebling Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Hebling 5 Nisan 1996 tarihinde Piracicaba şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gustavo Hebling de Aguiar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Hebling Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rafaela Pimenta yapmaktadır. Gustavo Hebling, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 7 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Hebling'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Hebling Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustavo Hebling isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Hebling Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Hebling futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2015 yılında Paris SG B

29 Ağu 2015 yılında PEC Zwolle

30 Haziran 2017 yılında Paris SG B

31 Ağu 2017 yılında Portimonense

1 Temmuz 2018 yılında Portimonense 23

18 Ocak 2020 yılında CSA

25 Eylül 2020 yılında Remo

9 Kasım 2020 yılında Piracicaba

7 Ocak 2022 yılında Oeste FC-SP

7 Aralık 2022 yılında ABC FC

Gustavo Hebling Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Hebling şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gustavo Hebling Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

São Paulo (2013-2015)

Brezilya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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