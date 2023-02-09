Felipe Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Garcia 6 Kasım 1990 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Felipe Garcia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Garcia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Guti Football yapmaktadır. Felipe Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Garcia'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Naestved BK U19

1 Ocak 2009 yılında Naestved BK

1 Ocak 2012 yılında Aimoré-RS

1 Ocak 2013 yılında S. E. R. Santo Ângelo (RS)

1 Haziran 2013 yılında Pelotas-RS

1 Haziran 2015 yılında Brasil-RS

1 Ocak 2017 yılında Nagoya Grampus

30 Ocak 2018 yılında Goiás EC

1 Ocak 2019 yılında Nagoya Grampus

27 Şubat 2019 yılında EC Vitória

24 Eylül 2020 yılında Chapecoense

24 Şubat 2021 yılında Operário-PR

1 Ocak 2023 yılında ABC FC

Felipe Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Garcia şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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