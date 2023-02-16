Abbas Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbas Demir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abbas Demir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abbas Demir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abbas Demir 23 Ağu 2002 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abbas Demir Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abbas Demir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abbas Demir'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abbas Demir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abbas Demir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Abbas Demir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abbas Demir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2022 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2023 yılında Adana Demir U19

Abbas Demir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abbas Demir şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 83 numaralı formayı giymektedir.

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