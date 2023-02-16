Ahmet Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Dogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Dogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Dogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Dogan 25 Ocak 1995 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Doğan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Dogan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Dogan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Dogan'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Dogan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmetdqn_23/

Ahmet Dogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Dogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmet Dogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Dogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Nisan 2015 yılında Elazığspor

28 Ağu 2015 yılında Dersim Spor

30 Haziran 2016 yılında Elazığspor

29 Ağu 2016 yılında Elaziz Belediye

30 Haziran 2017 yılında Elazığspor

25 Ocak 2021 yılında Sivas Belediye

29 Ağu 2022 yılında Bayrampaşa

Ahmet Dogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Dogan şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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