Emre Sahin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Sahin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Sahin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Sahin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Sahin 5 Ocak 1992 tarihinde Heusden-Zolder şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Emre Şahin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Sahin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini soccerface24 yapmaktadır. Emre Sahin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diyarbekir Spor futbol takımında oynamaktadır. Diyarbekir Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emre Sahin'nin Diyarbekir Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Sahin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Sahin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emre Sahin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Sahin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında KVC Westerlo

1 Temmuz 2010 yılında Braga U19

1 Temmuz 2011 yılında Vizela

29 Ocak 2013 yılında Bucaspor

23 Ağu 2016 yılında Ankaragücü

6 Temmuz 2017 yılında BB Bodrumspor

26 Ağu 2019 yılında Bayburt Öİ

4 Ocak 2020 yılında E. Erokspor

15 Eylül 2020 yılında Sivas Belediye

25 Ocak 2021 yılında Bayburt Öİ

5 Temmuz 2022 yılında Batman Petrol

26 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Diyarbekir Spor

Emre Sahin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Sahin şuan Diyarbekir Spor takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emre Sahin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KVC Westerlo

Türkiye U21 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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