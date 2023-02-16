Ozkan Tastemur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozkan Tastemur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ozkan Tastemur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ozkan Tastemur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ozkan Tastemur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozkan Tastemur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozkan Tastemur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozkan Tastemur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozkan Tastemur 14 Nisan 1995 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Özkan Taştemur şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozkan Tastemur Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipe Sports yapmaktadır. Ozkan Tastemur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ozkan Tastemur'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ozkan Tastemurboyu ve yaşı kaç

Ozkan Tastemur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozkan Tastemur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Ozkan Tastemur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozkan Tastemur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2012 yılında FC Basel U18

31 Temmuz 2013 yılında Luzern U21

25 Temmuz 2014 yılında Kızılcabölük

18 Ağu 2016 yılında A. Selçukspor

14 Ağu 2018 yılında Adanaspor

11 Eylül 2020 yılında Sakaryaspor

22 Temmuz 2021 yılında Etimesgut Bld

13 Ocak 2022 yılında Ankara Demir

19 Ocak 2023 yılında Bayrampaşa

Ozkan Tastemur kimdir

Ozkan Tastemur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozkan Tastemur şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Concordia Basel, FC Basel 1893

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Ozkan Tastemur nereli

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