İbrahim Turkoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Turkoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Turkoglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahim Turkoglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrahim Turkoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Turkoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Turkoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Turkoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Turkoglu 22 Mayıs 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Türkoğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Turkoglu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Turkoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Turkoglu'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Turkoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iboturkoglu67/

İbrahim Turkogluboyu ve yaşı kaç

İbrahim Turkoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Turkoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

İbrahim Turkoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Turkoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2018 yılında Bayrampaşa Alt

1 Mart 2022 yılında Bayrampaşa

İbrahim Turkoglu kimdir

İbrahim Turkoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Turkoglu şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İbrahim Turkoglu nereli

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