Yigit Gumus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Gumus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yigit Gumus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yigit Gumus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yigit Gumus 8 Mayıs 2002 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yiğit Gümüş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yigit Gumus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yigit Gumus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yigit Gumus'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yigit Gumus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yigit_gumuss/

Yigit Gumus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yigit Gumus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yigit Gumus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yigit Gumus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Adana Demir U19

5 Ekim 2020 yılında Kozan Spor FK

30 Haziran 2021 yılında Adana Demir U19

17 Ağu 2021 yılında Bayrampaşa

31 Aralık 2021 yılında Adana Demir U19

13 Ocak 2022 yılında Yomra Spor

30 Haziran 2022 yılında Adana Demir U19

30 Ağu 2022 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2023 yılında Adana Demir U19

Yigit Gumus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yigit Gumus şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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