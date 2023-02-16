Zafer Sensoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zafer Sensoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zafer Sensoy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zafer Sensoy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zafer Sensoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zafer Sensoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zafer Sensoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zafer Sensoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zafer Sensoy 24 Ağu 1990 tarihinde Bitlis şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Zafer Şensoy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zafer Sensoy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zafer Sensoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Zafer Sensoy'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zafer Sensoyboyu ve yaşı kaç

Zafer Sensoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zafer Sensoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Zafer Sensoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zafer Sensoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2008 yılında Sivasspor U21

6 Ocak 2010 yılında A. Üsküdar 1908

17 Ocak 2011 yılında 72 Batman Spor

30 Haziran 2011 yılında A. Üsküdar 1908

2 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

27 Ağu 2014 yılında Sandıklıspor

12 Ocak 2015 yılında İstanbulspor

1 Temmuz 2018 yılında Manisa BB

2 Eylül 2019 yılında İstanbulspor

11 Eylül 2020 yılında Van Spor FK

25 Ocak 2021 yılında Sarıyer

26 Ağu 2021 yılında Serik Belediye

1 Şubat 2022 yılında 24 Erzincanspor

7 Eylül 2022 yılında Bayrampaşa

Zafer Sensoy kimdir

Zafer Sensoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zafer Sensoy şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Güngören (2002-2008)

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Zafer Sensoy nereli

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