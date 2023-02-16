Utkan Gokcen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Utkan Gokcen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Utkan Gokcen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Utkan Gokcen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Utkan Gokcen 27 Ekim 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Utkan Gökçen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Utkan Gokcen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Utkan Gokcen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Utkan Gokcen'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Utkan Gokcen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Utkan Gokcen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Utkan Gokcen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Utkan Gokcen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Bayrampaşa

Utkan Gokcen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Utkan Gokcen şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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